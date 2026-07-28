Féminines : deux nouvelles signatures officialisées

Le PSG a annoncé le premier contrat professionnel de deux talents de son centre de formation. Il s’agit de Gabrielle Le Roux et de Camille Masson.

Le Paris Saint-Germain possède l’un des centres de formation les plus performants de l’Hexagone, et même du monde. Pour rappel, les Rouge et Bleu ont même été récompensés à ce sujet en 2025-2026 avec la première place. Un constat qui se retrouve également chez les féminines qui sortent également énormément de talents. Nouvel exemple ce jour avec la titi Gabrielle Le Roux (17 ans)et l’ancienne dijonnaise Camille Masson (18 ans).

Camille Masson et Gabrielle Le Roux signent pro avec le PSG

Le PSG a ainsi officialisé la signature du premier contrat pro des deux joueuses via un communiqué. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Gabrielle Le Roux et de Camille Masson. La milieu de terrain, intégrée au centre de formation parisien depuis 2023, et la gardienne, arrivée au club à l’été 2025, se sont engagées avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027″, peut-on notamment lire sur ce communiqué.