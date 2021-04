Féminines – Discussions bien avancées entre PSG et Cascarino (LP)

Les Féminines du PSG devraient perdre Perle Morroni en fin de saison. La titi parisienne arrive en fin de contrat et devrait s’engager avec le Bayern Munich pour les trois prochaines saisons. Une perte que les Rouge &Bleu sont sur le point de compenser. En effet, selon les informations du Parisien, les dirigeants franciliens auraient jeté leur dévolu sur la latérale gauche de Bordeaux, Estelle Cascarino (24 ans). Cette dernière arrive en fin de contrat en Gironde et ne devrait pas prolonger son contrat. Le quotidien francilien indique que les discussions sont bien avancées entre le PSG et Cascarino. Le club francilien pisterait également Elisa De Almeida défenseure centrale de Montpellier.