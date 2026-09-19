Féminines – En infériorité numérique, le PSG arrache la victoire face à Nantes

Après deux victoires en championnat, les Parisiennes ont enchaîné ce vendredi face au FC Nantes, en arrachant la victoire dans le temps additionnel (1-0).

Les Féminines du PSG poursuivent sur leur bonne dynamique. Victorieuses de leurs deux premiers matchs d’Arkema Première Ligue face au RC Lens (2-0) et à Strasbourg (2-0), les Parisiennes enchaînaient avec la réception du FC Nantes au Campus PSG, dans le cadre de la 3e journée de championnat. Pour cette rencontre, Paulo César avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi afin de préparer au mieux la Ligue des champions mardi prochain.

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Les Parisiennes poursuivent leur sans-faute en championnat

Malgré leur supériorité dans le jeu, les Rouge & Bleu ont pendant longtemps buté sur le bloc bas nantais en première période. Au retour des vestiaires, le coach parisien avait décidé de procéder à quelques changements en lançant ses joueuses cadres comme Paulina Dudek, Sakina Karchaoui ou encore Rasheedat Ajibade. Cependant, l’expulsion de la jeune Marie Estella Lafontaine (52e) allait compliquer la tâche du PSG dans cette rencontre. Malgré cette infériorité numérique, les Parisiennes poussaient en fin de rencontre pour arracher la victoire.

Et les joueuses de Paulo César ont été justement récompensées de leurs efforts. Dans le temps additionnel, une frappe merveilleuse de Merveille Kanjinga a libéré les Rouge & Bleu (1-0, 90e+7) et offert les trois points aux Féminines du PSG, qui réalisent donc un sans-faute en ce début de championnat avant leur premier match d’UEFA Women’s Champions League face au Real Madrid, mardi prochain. Avec ce nouveau succès, les Parisiennes occupent la deuxième place du classement et sont seulement devancées à la différence de buts par l’OL (+19 contre +5).

Le XI du PSG : Szperkowska, Le Guilly (C) (Mbock, 58e), Samoura, Fatier, Elimbi Gilbert (Dudek, 46e), Echegini (Karchaoui, 46e), Jourde, Yaya (Morissaint, 82e), Lafontaine, Kanjinga, Leuchter (Ajibade, 67e).

🍿 QUELLE MERVEILLE DE KANJINGA POUR OFFRIR LA VICTOIRE AU PSG !



À 10 contre 11, le PSG vient à bout de Nantes dans le temps additionnel grâce à Merveille Kanjinga 🇨🇩#ArkemaPL pic.twitter.com/QaIlTfZNCR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 18, 2026