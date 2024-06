Féminines – Eva Gaetino dans le viseur de Lyon ?

L’effectif des Féminines du PSG risque de beaucoup changer. L’Olympique Lyonnais suivrait Eva Gaetino pour pallier le départ de Griedge Mbock vers…le PSG.

Après une bonne saison 2023-2024 avec une victoire en Coupe de France, des demi-finales en UEFA Women’s Champions League et une finale de D1 Arkema, l’équipe féminine du PSG risque de beaucoup bouger, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Sur le banc, Fabrice Abriel devrait prendre la place de Jocelyn Prêcheur, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat. Sur le terrain, Sandy Baltimore, Oriane Jean-François devraient rejoindre Chelsea, Constance Picaud, Fleury et Tabitha Chawinga, Lyon.

Arrivée au PSG en janvier 2024

Dans le sens des arrivées, les Féminines du PSG devraient frapper un grand coup avec les signatures de la gardienne anglaise de Manchester United, Mary Earps, et de l’internationale française de Lyon, Griedge Mbock. Pour remplacer cette dernière, l’Olympique Lyonnais aurait coché le nom d’Eva Gaetino, selon les informations de Loïc Tanzi. Arrivée au PSG en janvier dernier, l’internationale américaine s’est facilement et rapidement intégrée aux vestiaires parisiens. Le journaliste de l’Equipe conclut en expliquant qu’il faut connaître la position du PSG et de la joueuse pour la suite de sa carrière.