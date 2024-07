Féminines – Eva Gaetino prolonge son contrat avec le PSG

Les Féminines du PSG se sont montrées actives sur le mercato ces dernières semaines. Elles ont aussi réussi à conserver certaines de leurs cadres. Ce vendredi matin, le club de la capitale a officialisé la prolongation d’Eva Gaetino.

Lors de cette intersaison, les Féminines du PSG se sont montrées actives. Elles ont recruté quatre joueuses (Earps, Mbock, Echegini et Leuchter). Plusieurs joueuses ont également quitté le navire, comme Tabitha Chawinga, Sandy Baltimore ou encore Oriane Jean-François, alors que Fabrice Abriel a pris la place de Jocelyn Prêcheur sur le banc du club de la capitale. Ce dernier a aussi réussi à conserver Elisa De Almeida et Sakina Karchaoui, deux joueuses courtisées. De son côté, Eva Gaetino était dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Mais le PSG a convaincu sa défenseure américaine de poursuivre l’aventure dans la capitale française.

Liée au PSG jusqu’en juin 2026

En effet, le PSG a officialisé ce vendredi matin la prolongation de contrat d’Eva Gaetino. Arrivée cet hiver, l’internationale américaine est désormais liée avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2026. La native de Chesapeake en Virignie s’est très rapidement intégrée au sein de l’effectif du PSG et a participé à seize rencontres toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives. Elle a remporté la Coupe de France et va donc désormais tenter d’aider le PSG à remporter encore plus de titres durant les deux prochaines saisons.