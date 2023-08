Féminines – Facile, le PSG s’impose en amical face au PSV

Avant le début de la saison, la section féminine du PSG avait rendez-vous avec une rencontre amicale ce samedi après-midi face au PSV Eindhoven. Une partie remportée tranquillement par les Parisiennes sur le score de 3-0.

La section féminine du PSG remontra très bientôt sur le pont. Un exercice 2023-2024 qui verra un effectif rouge et bleu pas mal chamboulé par rapport à l’année dernière. Le plus gros changement sera, sans nul doute, de devoir faire sans Kadidiatou Diani, elle qui a décidé de rejoindre l’ennemie lyonnaise. Et les filles de Gérard Prêcheur ont délivré une belle prestation ce jour en amical. C’était face au PSV Eindhoven sur la pelouse du Camp des Loges. Dominatrices, les Rouge et Bleu n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour. Score final : 3-0. Sandy Baltimore y est allée de son doublé et Magnaba Folquet a transformé un pénalty. De bon augure avant les échéances qui les attendent dans les semaines à venir.

