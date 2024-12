Déjà absente lors des deux dernières rencontres des Féminines du PSG, la milieu parisienne, Grace Geyoro, n’a pas fait le déplacement avec ses partenaires pour le match face à l’AS Saint-Etienne.

Le mystère autour de Grace Geyoro continue de s’épaissir. Ecartée du groupe face à Dijon (6-1, 23 novembre) avant la trêve internationale, l’internationale française avait manqué le derby face au Paris FC (1-1) la semaine passée en raison d’une blessure. Et alors qu’elle s’était remise de son petit pépin à la hanche, la milieu du PSG n’apparaît pas dans le groupe convoqué par Fabrice Abriel pour le déplacement à Saint-Etienne ce vendredi soir à l’occasion de la 11e journée de l’Arkema Première Ligue.

Un choix de Fabrice Abriel

Une source proche du vestiaire a indiqué auprès de l’AFP qu’il s’agissait d’un « choix du coach. » Une nouvelle preuve des relations tendues entre la joueuse de 27 ans et le technicien français depuis le changement de capitaine. Un choix que n’a pas compris Grace Geyoro, comme elle l’avait indiqué en octobre : « Les raisons je ne les connais pas, je n’ai pas été préparée, on ne m’a pas expliqué. Je l’ai vécu difficilement forcément, je ne peux pas dire que cela ne m’a pas impactée sur le moment car cela faisait plusieurs saisons que je portais ce brassard avec joie, fierté et honneur. » Vendredi dernier, Fabrice Abriel avait pourtant annoncé qu’il n’y avait aucun problème avec la Titi parisienne mais que les joueuses devaient « accepter les critiques » et qu’il y avait « un cadre à respecter pour tout le monde. »

De son côté, L’Equipe fait le point sur l’avenir incertain de Grace Geyoro chez les Féminines du PSG, elle qui est encore sous contrat jusqu’en 2028. Elle pourrait être tentée de quitter son club formateur dès cet hiver, « alors que Chelsea lui a longtemps fait du pied. »