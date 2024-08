Féminines : Jackie Groenen prolonge avec le PSG

Au PSG depuis deux saisons, Jackie Groenen était arrivé en fin de contrat. La milieu offensif prolonge l’aventure de trois saisons avec le club de la capitale, et a donc paraphé un nouveau contrat jusqu’en juin 2027.

En 2022 Jackie Groenen rejoint le PSG après trois saisons du côté de Manchester United. Sous les cieux parisiens, l’international néerlandaise revêt le numéro 14 ces deux dernières années sous les ordres de Gérard Prêcheur, puis son fils, Jocelyn Prêcheur. Arrivée en fin de contrat ces dernières semaines, la joueuse de 29 ans a paraphé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, soit trois saisons supplémentaires : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Jackie Groenen pour trois saisons. L’internationale néerlandaise est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2027« , annonce le club de la capitale sur son site officiel. Sur le plan statistique, depuis son arrivée, Jackie Groenen a disputé 59 matchs en Rouge & Bleu, inscrit 3 buts et fait 5 passes décisives. Au cours de son aventure parisienne, jusqu’ici, la milieu de terrain a garni son armoire à trophées avec la Coupe de France 2024. Pour le média officiel du PSG, Jackie Groenen a livré ses première impressions après sa prolongation de contrat : « À mes yeux, prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain est la suite logique. Je suis très heureuse de continuer à faire partie de ce club et de ce projet ambitieux. Depuis mon arrivée, j’ai senti une connexion spéciale avec l’équipe et les supporters, et je suis impatiente de contribuer encore davantage aux succès futurs du PSG« .