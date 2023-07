La section féminine du PSG est sur le point de perdre l’une de ses stars offensives en la personne de Kadidiatou Diani. Elle devrait rejoindre le club rival, l’Olympique Lyonnais.

C’est un coup dur que va subir le PSG dans les jours à venir. En effet, les Parisiennes sont sur le point de perdre leur meilleure joueuse de la saison passée, Kadidiatou Diani. Après six saisons au club, l’internationale française est libre de s’engager dans le club de son choix depuis le 30 juin. Et elle devrait prendre la direction de Lyon.

Diani voulait régler son avenir avant la Coupe du monde

En effet, selon les informations du Parisien, la joueuse de 28 ans « devrait évoluer à l’Olympique lyonnais la saison prochaine. Comme à l’été 2020, les deux clubs ont tout tenté pour convaincre ‘Kadi’. Mais, cette fois, l’OL devrait bien arracher la mise et recruter la meilleure joueuse du championnat lors des Trophées de la D1 Arkema (FFF). » Un coup de séisme pour les Rouge & Bleu. Blessée à la clavicule le 30 mars dernier, Kadidiatou Diani s’est soignée pour pouvoir disputer la Coupe du monde (20 juillet au 20 août) avec l’équipe de France. La numéro 11 des Rouge & Bleu voulait mettre au clair son avenir avant le départ pour l’Australie. « J’ai fait mon choix, il en reste que des détails », confiait-elle notamment lors d’un entretien à Clairefontaine mardi. Dans un contexte pesant ces derniers mois au PSG, Kadidiatou Diani a préféré changer d’air et vivre un nouveau défi, rapporte le quotidien francilien. Les Parisiennes et Angelo Castellazzi devront rapidement se renforcer en attaque pour pallier ce départ. « La piste menant à l’attaquante malawite Tabitha Chawinga, meilleure buteuse du championnat italien avec l’Inter Milan, sera activée », conclut LP.