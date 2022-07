Féminines – Katoto et Diani brillent avec l’Équipe de France

Le 10 juillet prochain, l’Équipe de France féminine débutera son Euro face à l’Italie. Mais avant cette échéance, les filles de Corine Diacre étaient lancées dans une série de matches amicaux. Ce vendredi soir, Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières faisaient ainsi face au Vietnam sur la pelouse du Stade de la Source du côté d’Orléans.

Katoto frappe encore

Une rencontre qui a vu l’Équipe de France dominer assez largement son adversaire du soir. Avec deux Parisiennes d’entrée,Marie-Antoinette Katoto etKadidiatou Diani, les Bleus n’ont laissé aucune chance au Vietnam en s’imposant sur le score fleuve de 7-0. Les Franciliennes ont d’ailleurs particulièrement brillé puisque Diani a inscrit un doublé retentissant (11e et 45e). Nouvellement prolongée par le PSG, Marie-Antoinette Katoto y est, elle aussi, allée de sa réalisation pour porter le score à 4-0 (22e). Pour le reste, ce sont Cascarino )5e), Toletti (16e), Matéo (33e) et Tounkara (68e) qui ont été les autres scoreuses de la partie.