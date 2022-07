Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, l’Équipe de France a rendez-vous avec une échéance des plus capitales. En effet, après un parcours presque parfait au sein de cet Euro féminin (deux victoires et un nul), les filles de Corine Diacre tenteront enfin de passer ce fameux cap des quarts de finale. Pour ce faire, les Tricolores devront se débarrasser d’une concurrente loin d’être aisée à jouer, les Pays-Bas. Et pour cette partie XXL, la sélectionneuse des Bleues a concocté son XI qu’elle vient tout juste de dévoiler. Trois éléments du PSG sont titularisées : Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani. Marie-Antoinette Katoto, forfait jusqu’au bout de ce tournoi continental, manquera ce choc.

Le XI de la France

Peyraud-Magnin – Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui – Bilbault, Geyoro, Toletti – Diani, Malard, Cascarino