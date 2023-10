La rencontre entre le PSG et Reims du côté de Saint-Germain-en-Laye a dû être interrompue ce samedi soir. La faute apparemment à des perturbateurs externes, et non à des supporters parisiens.

La 4e journée de D1 Arkema nous offrait une confrontation entre le PSG et le Stade de Reims ce samedi soir. Une partie qui s’est déroulée normalement jusqu’au début du second acte. Alors que le score était toujours nul et vierge et ce, malgré une domination notable des joueuses de Jocelyn Prêcheur, des tirs de mortier ont atterri sur la pelouse du stade Georges-Lefèvre. Fort logiquement, les 22 actrices sont, dans la foulée, rentrées aux vestiaires et, in fine, le match a été arrêté.

Le PSG sort du silence

Le Paris Saint-Germain tient à préciser que les incidents ayant conduit à l’arrêt de la rencontre ont été causés par des individus situés à l’extérieur du stade et en aucun cas par des supporters du Club. — PSG Féminines (@PSG_Feminines) October 15, 2023

Et en attendant de connaître la position de la commission, le PSG a tenu à préciser que ce fâcheux évènement n’avait rien à voir avec des supporters rouge et bleu. « Le Paris Saint-Germain tient à préciser que les incidents ayant conduit à l’arrêt de la rencontre ont été causés par des individus situés à l’extérieur du stade et en aucun cas par des supporters du club », peut-on donc lire sur le compte X officiel de la section féminine.