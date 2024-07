Féminines – Le calendrier 2024-2025 du PSG en D1 Arkema

Après une finale de D1 Arkema perdue face à l’OL en fin de saison dernière, les Féminines du PSG auront encore pour objectif de remporter le deuxième championnat de leur histoire.

Les Féminines du PSG se montrent actives depuis le début du mercato. Afin de répondre aux objectifs de la saison 2024-2025, les dirigeants parisiens ont déjà annoncé les recrutements de Mary Earps, Griedge Mbock, Romée Leuchter et Joe Echegini. Et pour diriger cette formation, Fabrice Abriel a été nommé nouveau coach de la section féminine. Des beaux atouts pour espérer remporter le deuxième championnat de l’histoire du club après 2021. Et la Fédération Française de Football a dévoilé le calendrier 2024-2025 de la D1 Arkema.

Montpellier / PSG pour débuter la saison

Les Féminines du PSG débuteront le nouvel exercice le 21 septembre prochain avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier. Le premier match à domicile aura lieu contre l’EA Guingamp. Le premier choc face à l’Olympique Lyonnais aura lieu lors de la 6e journée, juste après la trêve internationale. Cette rencontre se déroulera à Lyon, le week-end du 2 novembre. Le match retour face aux Fenottes (J13) est programmé dès le début de la seconde partie de saison, soit le week-end du 18 janvier 2025. Les Parisiennes clôtureront cet exercice 2024-2025 par la réception du FC Nantes. Comme la saison passée, le vainqueur du championnat sera connu à l’issue des play-off entre les quatre premiers du classement. « Les demi-finales se disputeront les samedi 10 et dimanche 11 mai 2025. La finale, qui sacrera le club champion de France, est prévue le vendredi 16 mai 2025 », précise la FFF sur son site internet.

Les dates principales de la saison 2024-2025 de D1 Arkema

1ère journée : samedi 21 septembre 2024

: samedi 21 septembre 2024 11ème journée (fin des matches aller) : samedi 14 décembre 2024

: samedi 14 décembre 2024 12ème journée (début des matches retour) : mercredi 8 janvier 2025

: mercredi 8 janvier 2025 22ème et dernière journée : mercredi 7 mai 2025

: mercredi 7 mai 2025 Demi-finales : samedi 10 et dimanche 11 mai 2025

: samedi 10 et dimanche 11 mai 2025 Finale : vendredi 16 mai 2025