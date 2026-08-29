Féminines – Le choc entre le PSG et Lyon au Parc des Princes

Les Féminines du PSG vont commencer leur championnat le 5 septembre contre Lens. Pour le choc contre OL Lyonnes, il faudra attendre la cinquième journée. Ce choc se jouera au Parc des Princes le 17 octobre.

Les Féminines du PSG ont lancé leur saison 2026-2027 avec le barrage aller de l’UEFA Women’s Champions League contre l’Eintracht Francfort (1-1). Elles tenteront de se qualifier pour la phase de ligue de la compétition européenne mercredi avec la réception des Allemandes lors du barrage retour. Les Féminines du PSG joueront ensuite leur premier match de championnat sur la pelouse de Lens le 5 septembre. Une rencontre est attendue par les supporters des joueuses de Paulo Cesar, le choc contre OL Lyonnes. Pour la manche aller, ce sont les Parisiennes qui recevront les Lyonnaises. Si elles jouent la majeure partie de leur match au Campus de Poissy, ce choc contre les championnes de France se jouera au Parc des Princes.

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Des places à partir de huit euros

Dans un communiqué, le PSG indique que ce match entre les deux meilleures équipes d’Arkema Première Ligue sera la 26e rencontre disputée par les Féminines du PSG au Parc des Princes. Dans l’enceinte parisienne, les Féminines du PSG avaient établi le record d’affluence pour un match de clubs féminin en France, en rassemblant 43 255 supporters lors de la demi-finale d’UEFA Women’s Champions League en avril 2022. « À travers ces rendez-vous, le Paris Saint-Germain poursuit son ambition de faire du Parc des Princes un lieu de partage et de rassemblement, où chacun peut vivre des expériences mémorables autour des Parisiennes. Bien plus qu’un match, Paris Saint-Germain – OL Lyonnes sera une nouvelle occasion de célébrer le football féminin », explique le PSG dans son communiqué. Du 28 au 31 août, les supporters pourront bénéficier de l’offre Early, avec des places à partir de 8 euros.