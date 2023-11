La section Féminines du PSG reçoit le Bayern Munich, ce soir (18h45), pour le compte de la 2e journée de l’UEFA Women’s Champions League. Voici le groupe Rouge et Bleu.

Si les joueuses du PSG restent sur un revers concédé face à l’Ajax Amsterdam (2-0) lors de l’ouverture de la saison 2023/24 de l’UEFA Women’s Champions League, les Parisiennes reçoivent le Bayern Munich, ce soir au stade municipal Georges Lefèvre. Il faudra, bien évidemment, que les joueuses de Jocelyn Prêcheur se remettent le plus vite possible de leur désillusion de la semaine passée afin de retrouver la victoire et espérer aller le plus loin possible dans la plus belle des compétitions. Un rendez-vous important pour le PSG, qui se va se confronter au club Allemand, sorti au même stade de que lui la saison dernière, en quarts de finale. À quelques heures du coup d’envoi, l’entraîneur parisien dévoile son groupe.

Le groupe du PSG