La section féminine du PSG lance son exercice en D1 Arkema ce dimanche soir (21h00) sur la pelouse de Bordeaux. Voici le groupe rouge et bleu pour ce déplacement avec le grand retour de Marie-Antoinette Katoto.

Si les joueuses du PSG restent sur un revers concédé face à l’OL lors du Trophée des Championnes, elles démarreront leur campagne de D1 Arkema en ce dimanche soir. L’occasion de défier les Bordelaises en terrain hostile. Il faudra, bien évidemment, que les joueuses de Gérard Prêcheur se remettent le plus vite possible de leur désillusion de la semaine passée afin d’entamer au mieux la nouvelle saison qui s’annonce.

Marie-Antoinette Katoto dans le groupe

Et dans cette optique, une très bonne nouvelle vient de tomber. En effet, comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, Marie-Antoinette Katoto fait bien partie du groupe retenu par Gérard Prêcheur pour ce déplacement à Bordeaux. La titi parisienne devrait donc pouvoir disputer ses premières minutes de jeu et ce, après 14 mois de convalescence consécutivement à sa rupture des ligaments du genou contractée avec l’Équipe de France. Elle devrait toutefois démarrer cette rencontre sur le banc.