L’année dernière, le PSG, tenant du titre en 2020-2021 pour la première fois de son Histoire, n’a pu réitérer cette performance XXL. Les joueuses rouge et bleu, à l’époque sous la houlette de Didier Ollé-Nicolle, ont donc terminé leur exercice à la deuxième position derrière l’Olympique Lyonnais. Un état de fait qui les a obligé à disputer un tour préliminaire.

Le PSG dans le groupe A

Et finalement, les Parisiennes s’en sont bien sorties. Opposées aux Suédoises du BK Hacken, elles se sont, en effet, qualifiées pour la phase de poule de l’UWCL avec deux succès, aller / retour. Ce jour avait d’ailleurs lieu le tirage au sort de cette phase de poule de la Women’s Champions League à Nyon, en suisse, à partir de 13h00. Reversé dans le chapeau 2, le club de la capitale connaît désormais ses trois futurs adversaires au sein de la compétition continentale. Et le PSG a finalement hérité d’une poule assez relevée avec les présences de Chelsea et du Real Madrid. Pour ce qui est du quatrième adversaire, il s’agit de Vllasnia.