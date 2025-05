Féminines – Le PSG annonce la prolongation de Frøya Dorsin

Arrivée l’été dernier chez les Féminines du PSG, Frøya Dorsin (18 ans) s’est fait une place au sein de l’effectif. Ce lundi, elle a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028.

Les Féminines du PSG ont terminé leur saison 2024-2025 sur une lourde défaite contre l’Olympique Lyonnais en finale de l’Arkema Première Ligue (3-0). Après une saison ratée, notamment marquée par des conflits internes, le club de la capitale va devoir se reconstruire. Il devrait beaucoup de mouvement dans l’effectif, alors qu’il va également devoir se trouver un coach après le départ de Fabrice Abriel et l’intérim de Paulo Cesar. Ce lundi, les Féminines du PSG ont annoncé la prolongation de contrat de leur jeune attaquante norvégienne, Frøya Dorsin.

Liée avec le PSG jusqu’en juin 2028

Arrivée chez les Féminines du PSG en septembre dernier, Frøya Dorsin a participé à onze matches toutes compétitions pour deux buts lors de cet exercice 2024-2025. Ses performances ont convaincu ses dirigeants de lui offrir une extension de bail. Elle est désormais liée avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2028. Dans le communiqué de l’annonce de cette prolongation, l’attaquante se dit fier de poursuivre l’aventure au PSG : « Je suis très heureuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Jouer aux côtés de joueuses aussi talentueuses et expérimentées m’apporte énormément et me permet de progresser chaque jour un peu plus. L’équipe a de grandes ambitions et je suis déterminée à tout faire pour aider le groupe à remporter un maximum de titres. »