Féminines : le PSG arrache sa qualification en Ligue des Champions devant Francfort

Opposé à l’Eintracht Francfort ce mercredi soir, le PSG s’est défait du piège allemand pour se hisser en phase de poule de l’UWCL après un match retour plein de suspense.



Un adversaire ardu, mais les Rouge et Bleu s’en sont tout de même tirées. Accrocheuses lors du match aller en terre allemande(1-1) la semaine passée, les filles du PSG avaient rendez-vous avec le retour à Paris ce mercredi soir. Et l’objectif était simple : se qualifier pour la phase de ligue de la Women’s Champions League. Une partie qui tournait d’ailleurs rapidement à l’avantage des Parisiennes.







Une victoire qui s’est dessinée lors des prolongations

Car si les visiteuses avaient la possession dans le premier acte, c’est bien le club de la capitale qui ouvrait le score à dix minutes de la pause. Merveille Kanjinga faisait parler sa vitesse pour prendre la défense allemande de court et aller ouvrir le score (1-0, 36′). Et si les choses se révélaient assez équilibrées au retour des vestiaires, Francfort écopait finalement d’un carton rouge peu après l’heure de jeu (66’). Malheureusement, malgré ce, le club allemand égalisait au pire des moment et contre le court du jeu (1-1, 76’).



En revanche, lors des prolongations, l’Eintracht Francfort explosait en plein vol, et le PSG en profitait pour inscrire quatre buts en trente minutes. Merveille Kanjinga encore elle (2-1, 95), puis Sakina Karchaoui, par deux fois, donnaient de l’air aux club de la capitale (4-1, 105’ et 114’). Enfin, Rasheedat Ajibade enfonçait définitivement le clou dans les dernières minutes pour porter le score à 5-1 (120’)..



Le PSG se sort donc du piège allemand et disputera, fort heureusement, la phase de ligue de la Women’s Champions League.