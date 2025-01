Féminines – Le PSG commence l’année 2025 par un match nul

Hier soir, les Féminines du PSG jouaient leur premier match de l’année 2025 avec le déplacement à Fleury. Dans une rencontre pauvre, les joueuses de Fabrice Abriel ont concédé un triste match nul (0-0).

Les Féminines du PSG faisaient leur retour sur les terrains hier soir dans le cadre de la douzième journée de l’Arkema Première Ligue avec un déplacement à Fleury. Pour ce derby francilien, Fabrice Abriel avait décidé de titulariser, pour la première fois depuis la mi-novembre, Grace Geyoro, qui n’était plus apparue sur un terrain avec les Féminines du PSG depuis trois matches. Face à une équipe compacte et bien regroupée devant sa cage, ce sont les Parisiennes qui vont se procurer la première occasion. Trouvée sur le côté droit de la défense de Fleury, Marie-Antoinette Katoto voit sa frappe croisée passer à ras du poteau (15e). C’est la seule grosse occasion de la première mi-temps, les locales de l’étape se contentant de bien défendre devant leur but.

Les Parisiennes sauvées par la barre

Mais au retour des vestiaires, c’est bien Fleury qui va s’offrir la plus grosse occasion de la rencontre. Sur un centre venu de la droite, Ewelina Kamczyk va propulser le ballon de la tête sur la barre (47e). Mary Earps a ensuite bien suivi pour éloigner le danger. Les joueuses du PSG vont ensuite se procurer quelques situations sans pour autant réussir à tromper la vigilance de Constance Picaud, l’ancienne gardienne des Rouge & Bleu qui a rejoint Fleury l’été dernier. Avec ce match nul (0-0), les joueuses de Fabrice Abriel restent deuxièmes du championnat à deux longueurs de Lyon, qui pourrait prendre cinq points d’avance sur les Parisiennes en cas de victoire ce soir contre Dijon. Le PSG retrouvera le terrain dimanche pour le 16es de finale de la Coupe de France contre Croix Blanche Angers avant une semaine plus tard, d’affronter les Lyonnaises – au Parc des Princes – pour le choc de la 13e journée d’Arkema Première Ligue (18 janvier, 21 heures).