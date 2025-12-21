Féminines – Le PSG concède le nul dans le derby francilien

Pour son dernier match de l’année, le PSG a concédé un match nul et vierge (0-0) face au Paris FC et conclut son année 2025 avec une quatrième résultat nul d’affilée.

Après avoir été accrochées par le SL Benfica (1-1) pour son dernier match de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG retrouvaient l’Arkema Première Ligue ce samedi avec la réception du Paris FC au Campus de Poissy, dans le cadre de la 11e journée de championnat. Dans ce choc entre le deuxième et troisième, une victoire aurait permis au vainqueur de rester au contact de l’Olympique Lyonnais.

Quatrième nul d’affilée toutes compétitions confondues pour les Féminines du PSG

Mais aucune des deux formations n’est parvenue à trouver la faille dans cette rencontre. La gardienne parisienne, Mary Earps, s’est rapidement montrée décisive pour détourner une tête de Greboval (5e). Par la suite, les Rouge & Bleu ont tenté de répondre par Isabela (23e), d’un tir de loin, et Elisa De Almeida, sur corner, mais réussite. En seconde période, l’équipe de Paulo César a buté sur la défense du PFC dans une rencontre qui a été cadenassée durant 90 minutes. Mary Earps a même évité une grosse désillusion à son équipe en s’interposant en fin de rencontre sur une frappe de Lorena Azzaro.

Ce résultat nul (0-0) n’arrange pas les affaires des deux équipes, qui voient l’Olympique Lyonnais s’envoler en tête du classement. Après leur succès face à Fleury (3-0), les Fenottes comptent désormais 7 points d’avance sur le PSG (26 pts) et 10 unités sur le PFC (23 pts). Les Rouge & Bleu terminent donc cette année 2025 au ralenti avec un quatrième match nul de suite toutes compétitions confondues : PSG / Oh Louvain (0-0), PSG / Montpellier (2-2) et SL Benfica / PSG (1-1). Les Parisiennes retrouveront la compétition le week-end du 11 janvier avec la réception de Lille en 16es de finale de Coupe de France.