Féminines – Le PSG concède le nul face au Paris FC

Dans le derby francilien face au Paris FC, les Féminines du PSG ont concédé le match nul (1-1) en Arkema Première Ligue et laissent l’OL Lyonnes prendre de l’avance en tête du classement.

Après un précieux match nul obtenu sur la pelouse de Manchester City en UEFA Women’s Champions League en milieu de semaine, les Féminines du PSG retrouvaient le championnat ce dimanche. À l’occasion de la 7e journée d’Arkema Première Ligue, les Parisiennes disputaient un derby francilien face au Paris FC. Avec trois points d’avance sur son adversaire, l’équipe de Paulo César voulait conserver sa deuxième place au classement.

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Le PSG conserve sa deuxième place

Cependant, les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1), au stade Charléty. Dès les premières minutes, le PFC a ouvert le score par l’intermédiaire de Clara Mateo (0-1, 11e). Dans le dur, les Rouge & Bleu ont profité d’une intervention manquée de la gardienne Kinga Seweryn, sur un centre de Léa Morissaint, pour égaliser à la demi-heure de jeu (1-1, 30e). Une égalisation qui a redonné confiance aux joueuses de Paulo César. Malgré une seconde période de meilleure qualité, les Parisiennes ont remercié leur gardienne, Katarzyna Kiedrzynek, auteure de plusieurs parades décisives (47e, 53e, 56e).

Dans la dernière demi-heure, le PSG a poussé pour arracher la victoire avec une Merveille Kanjinga intenable, mais Kinga Seweryn s’est rattrapée de son erreur sur l’égalisation en réalisant une parade décisive devant Jackie Groenen (61e). Malgré cette pression, le PFC n’a pas craqué et a obtenu le match nul (1-1). Avec ce partage des points, les Féminines du PSG conservent trois points d’avance sur le Paris FC (qui compte un match en moins), mais laissent l’OL Lyonnes prendre cinq unités d’avance en tête du classement. Pour leur prochain match, les joueuses parisiennes affronteront Le Havre en championnat, le 6 novembre prochain.

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Le Guilly, Samoura, Dudek (C), Carmona (Lafontaine, 77e) – Echegini, Østerås (Feller, 66e), Jourde (Groenen, 46e) – Elimbi Gilbert, Kanjinga, Morissaint (Yayá, 46e).

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