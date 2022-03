Toujours à la poursuite de l’Olympique Lyonnais en D1 Arkema, la section féminine du PSG s’est toutefois hissée en finale de la Coupe de France grâce, notamment, à une grande Marie-Antoinette Katoto qui a permis aux siennes de renverser un match pourtant mal engagé face à Fleury (2-4). Les Parisiennes étaient dans l’attente de leur adversaire.

Les deux concurrentes étaient sur le pont ce dimanche, Yzeure recevait ainsi Nantes dans ce second volet des demi-finales de Coupe de France opposant deux pensionnaires de D2. Et ce sont les locaux qui sont parvenues à sortir leur épingle du jeu grâce à deux buts inscrits lors du premier acte. C’est l’internationale sénégalaise, Seynabou Mbengue, qui a mis les siennes sur de bons rails via un doublé express (14e et 26e). Thelma Eninger avait réduit la marque peu après l’heure de jeu pour les Nantaises, mais finalement sans conséquence. Les Yzeuriennes défieront donc l’ogre parisien sur la pelouse dijonnaise du stade Gaston Gérard le 15 mai prochain, coup d’envoi à partir de 18h15.