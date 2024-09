Pour se qualifier pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG devront passer par un barrage. Depuis ce lundi, les Parisiennes connaissent leur adversaire.

Deuxièmes de D1 Arkema la saison dernière, les Féminines du PSG doivent passer par un barrage pour se qualifier pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Ce lundi, le tirage au sort de ces barrages. Les joueuses de Fabrice Abriel pouvaient tomber sur quatre adversaires, la Juventus, Häcken (Suède), la Fiorentina et le Sporting CP. Et les Parisiennes ont hérité de la Juventus Turin. Le match aller aura lieu le 18 ou le 19 septembre à Turin. Le match retour se déroulera au Campus PSG la semaine suivante (25 ou 26 septembre).

« Il faudra faire deux gros matches »

Pour PSG TV, le coach parisien a évoqué cette double confrontation à venir. « On connaît certaines joueuses de cette équipe comme Amalie Vangsgaard, Viola Calligaris ou Estelle Cascarino, des anciennes Parisiennes, et d’autres de l’Équipe de France comme Pauline Peyraud-Magnin. Nous connaissons donc bien cette équipe sur le plan individuel. On l’observera sur le plan collectif. La qualification reste ouverte car on disputera le match retour à domicile, mais il faudra faire deux gros matches et essayer d’être les meilleures. La Juventus a joué son troisième match de championnat ce week-end. Ce n’est pas encore notre cas puisqu’on jouera notre première rencontre de championnat entre les matches aller et retour. C’est un aménagement du calendrier qu’il faudra prendre en compte. Après, j’ai confiance en mon groupe qui se battra pour arracher sa place en Champions League, participer à la phase de groupes et aller le plus loin possible. Généralement, le match le plus important arrive en fin de saison. Là, c’est le premier. »