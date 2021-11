Féminines – Le PSG demande le report du match contre l’OL

Depuis plusieurs jours, la section féminine du PSG est dans la tourmente suite à l’agression de Keira Hamraoui et à la mise en garde-à-vue, dont elle est sortie depuis, d’Aminata Diallo dans la foulée. Conséquence de quoi, le club parisien a annulé le point presse prévu ce vendredi. Mais ce n’est pas tout, selon RMC, le board rouge et bleu a demandé à la FFF le report du match de ce dimanche sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. En effet, le club de la capitale estime qu’il n’est pas possible de préparer ce choc de D1 Arkema au sommet avec un tel marasme autour de l’équipe de Didier Ollé-Nicolle.

🚨 INFO RMC Sport : le PSG a demandé ce vendredi à la FFF le report du match OL-PSG prévu dimanche au Groupama Stadium. Le contexte pesant autour de l’équipe à la suite de la garde à vue de Diallo ne permet pas le maintien de la rencontre selon le club parisien. — RMC Sport (@RMCsport) November 12, 2021