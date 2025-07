Féminines : Le PSG dit au revoir à Lieke Martens

La section féminine du PSG dit au revoir à Lieke Martens après trois saisons. Le club de la capitale a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Au mois de mai dernier, Lieke Martens annonçait sa retraite internationale. A 32 ans et après trois saisons au Paris Saint-Germain, la Néerlandaise voit également son aventure avec le club de la capitale prendre fin aujourd’hui. Si le PSG a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, la milieu de terrain a aussi partagé son sentiment sur son compte Instagram: « Après trois saisons inoubliables, le moment est venu de dire au revoir à ce club incroyable […] merci pour m’avoir soutenu et m’avoir soutenu pendant la période la plus importante de ma vie en devenant maman. Vous et le club êtes des modèles absolus dans le football féminin et dans le soutien des droits des femmes« . Le Paris Saint-Germain « remercie Lieke Martens pour son engagement et son professionnalisme« .