Féminines – Le PSG en maîtrise face au Havre

Opposées au Havre ce vendredi soir, les Féminines du PSG n’ont connu aucune difficulté pour s’imposer (3-0) en Arkema Première Ligue et ainsi prendre la tête du championnat.

Suite à leur déconvenue en barrage de Ligue des champions face à la Juventus, les Féminines du PSG doivent se donner à fond en championnat. Après deux victoires en Arkema Première Ligue contre Montpellier (1-3) et l’EA Guingamp (4-0), les Parisiennes recevaient ce vendredi soir Le Havre au Campus PSG, à l’occasion de la 3e journée de championnat. Privé de Griedge Mbock, victime d’une entorse de la cheville, le club parisien a aligné un 4-3-3 avec un trio offensif composé d’Agueissa Diarra, Marie-Antoinette Katoto et Romée Leuchter.

Les Féminines du PSG poursuivent leur sans-faute en championnat

Rapidement, les vice-championnes de France ont imposé leur rythme dans cette rencontre et ont été récompensée après la demi-heure de jeu par l’intermédiaire d’Elisa De Almeida. L’internationale française a repris victorieusement une action confuse au second poteau suite à un corner (1-0, 37e). Il faudra attendre la seconde période pour voir Grace Geyoro faire le break à la réception d’un centre (2-0, 65′). Trois minutes plus tard, les Parisiennes ont mis fin à tout espoir des Havraises avec une nouvelle réalisation signée de Romée Leuchter d’un geste acrobatique (3-0, 68e). Un succès logique et tout en maîtrise des Féminines du PSG face au Havre (3-0) qui permet de poursuivre ce sans-faute en Arkema Première Ligue. Cette victoire offre provisoirement aux joueuses de Fabrice Abriel la tête du championnat, en attendant les résultats des autres poursuivantes (Paris FC, Olympique Lyonnais, AS Saint-Etienne). Pour leur prochaine rencontre, les Rouge & Bleu se déplaceront à Nantes samedi prochain.

Le XI du PSG : Kiedrzynek (c) – Samoura, De Almeida, Le Guilly (Dudek, 80′), Elimbi Gilbert – Karchaoui, Albert (Gaetino, 80′), Geyoro – Diarra (Groenen, 71′), Katoto (N.Traoré, 88′), Leuchter (Fazer, 71′)