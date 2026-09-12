Féminines – Le PSG enchaîne face au RC Strasbourg

Opposées au RC Strasbourg ce vendredi, les Féminines du PSG ont enchaîné un deuxième succès de rang en championnat (2-0) et poursuivent sur leur bonne lancée en ce début de saison.

Les Féminines du PSG ont bien démarré leur saison 2026-2027. Après leur qualification face à l’Eintracht Francfort pour accéder à la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League, les Parisiennes avaient réussi leur premier match de championnat avec un succès 2-0 sur la pelouse de Lens le week-end dernier. Ce vendredi soir, les joueuses de Paulo César disputaient leur match de la 2e journée de D1 Arkema au Campus PSG face au RC Strasbourg.

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Karchaoui porte les Parisiennes

Comme face aux Lensoises, les Parisiennes n’ont pas tardé à prendre les devants dans cette rencontre. Sur un coup franc de Sakina Karchaoui, Merveille Kanjinga a ouvert le score de la tête (1-0, 12e). De quoi parfaitement lancer les Féminines du PSG dans cette rencontre. Malgré plusieurs situations de but pour aggraver la marque, les Rouge & Bleu sont rentrées aux vestiaires avec ce léger avantage (1-0) face à une équipe strasbourgeoise inoffensive lors du premier acte. En seconde période, le club de la capitale a continué sa domination dans cette rencontre, mais il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir le but du break. Passeuse décisive sur l’ouverture du score, Sakina Karchaoui s’est muée en buteuse en transformant un penalty obtenu par Naomie Feller (2-0, 61e). Quelques minutes plus tard, Rasheedat Ajibade aurait pu alourdir la marque, mais sa tentative a heurté le poteau adverse (66e). Ce succès 2-0 permet aux Féminines du PSG d’enchaîner une deuxième victoire de rang en D1 Arkema et d’occuper provisoirement la tête du classement. Pour leur prochain match de championnat, les Parisiennes recevront le FC Nantes le 18 septembre prochain.

LE PSG FRAPPE D’ENTRÉE GRÂCE À KANJINGA ⚡️



Sur une merveille de centre de Karchaoui, les Parisiennes prennent les devants face à Strasbourg, en direct sur CANAL+Foot ✨#PSGRCSA | #ArkemaPL pic.twitter.com/pDsOTeqF5b — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 11, 2026

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Isabela, Samoura, Dudek (Le Guilly, 83e), Elimbi Gilbert – Echegini, Jourde (Leuchter, 68e), Karchaoui (C) (Yayá, 87e), Feller – Kanjinga (Østerås, 69e), Ajibade (Morissaint, 83e).