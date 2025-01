Féminines – Le PSG encore dominé par l’Olympique Lyonnais

Ce samedi soir, les Féminines du PSG recevaient les lyonnaises dans le choc de la treizième journée d’Arkema Première Ligue. Les Parisiennes se sont inclinées (0-2).

Après avoir validé leur qualification en huitièmes de finale de Coupe de France contre Croix Blanche Angers (0-3), les Féminines du PSG recevaient Lyon – au Parc des Princes – pour le compte du choc de la treizième journée de l’Arkema Première Ligue. Dans un stade bien garni, plus de 20 000 supporters étant présents dans les tribunes du Parc, le club de la capitale va être totalement dominé par les Lyonnaises, qui vont profiter des erreurs de la défense parisienne pour marquer par l’intermédiaire de Dumornay dès la septième minute (0-1) et un peu après la demi-heure de jeu par l’ancienne parisienne, Diani (0-2, 31e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score logique pour les visiteuses.

Un petit réveil en seconde période

Au retour des vestiaires, le Lyonnaises vont continuer à pousser lors des quinze premières minutes, sans pour autant réussir à marquer un troisième but. Les joueuses du PSG vont enfin entrer dans le match et réussir à conserver le ballon et à empêcher les Lyonnaises de se procurer des grosses occasions. Les Parisiennes se procurent quelques situations sans pour autant se montrer dangereuses. Il faut attendre la 75e minute de jeu pour voir la première frappe cadrée pour le PSG, une tentative de Leuchter facilement captée par Endler. Les Parisiennes auraient pu obtenir un penalty pour une main de Diani dans la surface lyonnaise. Mais vu qu’il n’y a pas la VAR, l’arbitre n’est pas revenu sur l’action. Les joueuses de Fabrice Abriel s’inclinent finalement logiquement contre les Lyonnaises (0-2). Une défaite qui fait chuter le PSG à la troisième place, un point derrière le Paris FC. Elles sont à huit points de leur adversaire du soir. Les Féminines du PSG retrouveront les terrains vendredi soir avec le huitième de finale de Coupe de France contre Nantes (20 heures).