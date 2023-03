Féminines : Le PSG file en finale de Coupe de France !

Ce samedi les féminines du PSG ont disputé leur demi-finale de Coupe de France face à Thonon Evian. A un point des Lyonnaises en D1 Arkema, l’équipe de Gérard Prêcheur n’as pas été mise en difficulté et a décroché son billet pour la finale sans encombre.

La logique a été respectée ! Les féminines du Paris Saint-Germain se sont qualifiées pour la finale de Coupe de France sur la pelouse du Camp des Loges. En s’imposant face à Thonon Evian (D2) par la plus petite des marges (1-0), les Rouge & Bleu rejoignent les féminines de l’Olympique Lyonnais en finale. C’est la huitième fois de leur histoire que les filles du club de la capitale atteignent ce stade de la compétition, et la quatrième fois qu’elles y retrouveront les Lyonnaises. Un duel qui se jouera le 13 mai prochain, mais aussi tout le reste de la saison entre les deux meilleurs clubs féminins de France tant il existe un mano à mano en D1 Arkema. Tenantes du titre, les Parisiennes l’emportent aujourd’hui grâce à un but de Kheira Hamraoui à l’heure de jeu.

La prochaine échéance pour les féminines du PSG sera ce mercredi 22 mars (21h) en quart de finale de Ligue des Champions face à Wolfsburg au Parc des Princes.

La composition des Parisiennes