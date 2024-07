Comme annoncé plus tôt dans la journée, Elisa De Almeida prolonge son aventure avec les Féminines du PSG. Une annonce officialisée par le club parisien.

Les Féminines du PSG sont en pleine reconstruction. Après le départ de Jocelyn Prêcheur, les Rouge & Bleu ont officialisé ce lundi la nomination de Fabrice Abriel au poste d’entraîneur. Et les vice-championnes de France ont également fait une autre annonce dans la journée. Comme annoncé plus tôt, la défenseure Elisa De Almeida a prolongé son contrat avec la section féminine du PSG.

Elisa De Almeida liée au PSG jusqu’en 2027

Alors qu’elle était en fin de contrat le 30 juin dernier, la joueuse de 26 ans a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2027. Arrivée au PSG en 2021, l’ancienne montpelliéraine – qui a été convoquée pour disputer les Jeux Olympiques 2024 avec l’équipe de France – est devenue une joueuse importante du groupe parisien et a disputé plus de 90 matches depuis son arrivée à Paris, avec deux Coupes de France glanées (2022 et 2024). Sur le site officiel du club, Elisa De Almeida a partagé sa joie après cette prolongation de contrat : « Je suis ravie de prolonger mon aventure avec le Paris Saint-Germain. Ce club est comme une seconde famille pour moi, et je suis honorée de pouvoir continuer à porter les couleurs du Rouge et Bleu. Nous avons encore de nombreux objectifs à atteindre ensemble, et je suis déterminée à donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe à réussir. » De son côté, le PSG « se réjouit de la prolongation de contrat de Elisa De Almeida et lui souhaite le meilleur pour les saisons à venir », a déclaré le club dans son communiqué.