Féminines – Le PSG proche de boucler deux grosses signatures

À la recherche de joueuses expérimentées, les Féminines du PSG sont proches de réaliser deux très gros coups sur le marché des transferts avec les arrivées de Mary Earps et Griedge Mbock.

En attendant l’officialisation de la signature de Fabrice Abriel comme nouveau coach des Féminines du PSG, la direction parisienne travaille sur les contours de l’effectif 2024-2025. Alors que certaines joueuses cadres comme Tabitha Chawinga (Olympique Lyonnais) et Sandy Baltimore (Chelsea) sont annoncées sur le départ, le board des Rouge & Bleu est sur le point de réaliser deux belles affaires sur le marché des transferts.

Mary Earps et Griedge Mbock en approche

En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, les Féminines du PSG sont proches de boucler les arrivées des deux internationales, Mary Earps (Angleterre) et Griedge Mbock (France), qui arrivent en fin de contrat respectivement à Manchester United et l’Olympique Lyonnais. « Pour attirer ces deux stars du football féminin, le PSG s’est montré le plus convaincant face à la concurrence de leur club respectif. » Dans la capitale française, Mary Earps (31 ans) va devenir la gardienne la mieux payée au monde. Concernant Griedge Mbock, le PSG a réalisé un très gros coup alors que des négociations étaient avancées avec l’Olympique Lyonnais pour une prolongation de la défenseure de 29 ans, club dans lequel elle évolue depuis 2015.

Et cette arrivée de l’internationale française pourrait aider dans un autre dossier, celui de Delphine Cascarino, également en fin de contrat avec l’OL. Mais le PSG ne part pas favori sur cette piste car l’attaquante de 27 ans est également courtisée par Chelsea, désormais entraîné par l’ancienne coach des Fenottes, Sonia Bompastor. « Futur coach du PSG, Fabrice Abriel espère pouvoir la convaincre de tenter l’aventure parisienne. » Enfin, un autre dossier pourrait être bouclé prochainement. Les Féminines du PSG ont entamé des discussions avec la milieu de la Juventus Turin, Onyi Echegini. Le club de la capitale serait même en bonne voie pour accueillir l’international nigériane de 23 ans, conclut LP.