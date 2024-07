Lors de cette intersaison, les Féminines du PSG doivent se renforcer à chaque poste. Et les dirigeants parisiens sont proches de finaliser l’arrivée d’une milieu de terrain.

Les Féminines du PSG vont faire peau neuve cet été. Suite au départ de Jocelyn Prêcheur, Fabrice Abriel sera nommé nouvel entraîneur des Parisiennes prochainement. Au niveau de l’effectif, les Rouge & Bleu ont vu les départs de deux éléments offensifs : Sandy Baltimore (Chelsea) et Tabitha Chawinga (Olympique Lyonnais). Et pour avoir un groupe compétitif lors de cette saison 2024-2025, les dirigeants parisiens ont déjà officialisé deux gros dossiers avec les arrivées de Mary Earps au poste de gardien de but et Griedge Mbock en défense. Pour le milieu de terrain, les vice-championnes de France sont proches de finaliser une autre recrue.

Le PSG aurait fait des gros efforts pour devancer la concurrence

En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, le PSG va réaliser un beau coup avec le recrutement de Jennifer Onyi Echegini en provenance de la Juventus Turin. « Les discussions engagées depuis plusieurs semaines ont abouti à un accord total entre les deux clubs. » Arrivée à la Juve en janvier 2024, l’internationale nigériane de 23 ans sort d’une seconde partie de saison aboutie avec le club italien (10 buts en 14 matches de championnat). « Paris aurait fait des efforts importants pour la convaincre de signer au détriment d’autres clubs qui s’étaient positionnés pour l’accueillir », précise LP. Dans le sens inverse, le club parisien a cédé à la Juventus deux joueuses : Viola Calligaris et Amalie Vangsgaard.