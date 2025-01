Féminines : Le PSG prolonge Katarzyna Kiedrzynek !

La section féminine du PSG annonce la prolongation de contrat de Katarzyna Kiedrzynek. La gardienne de but Rouge & Bleu a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2027.

Entre 2013 et 2020, Katarzyna Kiedrzynek était gardienne de but du PSG, et a disputé 121 rencontres toutes compétitions confondues avec le club de la capitale. Au cours de l’année 2020, la Polonaise file au VfL Wolfsburg pour trois saisons, et revient au Paris Saint-Germain par manque de temps de jeu (27 rencontres TCC en 3 saisons) à l’été 2023. A 33 ans, Katarzyna Kiedrzynek occupe le rôle de remplaçante derrière Mary Earps, mais a décidé de prolonger son histoire avec le PSG jusqu’en juin 2027. Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, la néo-retraitée avec la sélection polonaise a livré son sentiment à l’annonce de sa prolongation de contrat : « Je suis très heureuse de pouvoir continuer à évoluer avec mon club de cœur, le Paris Saint-Germain. Porter ce maillot et faire partie de cet effectif, c’est une fierté et une motivation au quotidien. Ce club représente beaucoup pour moi et je suis ravie de pouvoir poursuivre cette belle aventure« .

Le club de la capitale « félicite Katarzyna pour cette nouvelle prolongation de contrat au sein du Paris Saint-Germain et lui souhaite beaucoup de réussite au cours des deux prochaines saisons« .