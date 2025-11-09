Féminines – Le PSG remporte le derby face à Fleury

Opposées au FC Fleury 91, les Féminines du PSG se sont largement imposées dans ce derby francilien (4-0) grâce à une Romée Leuchter en forme.

Avant de retrouver la Ligue des champions, les Féminines du PSG accueillaient – au Campus de Poissy – le FC Fleury 91, à l’occasion de la 7e journée d’Arkema Première Ligue. Et les Parisiennes ont enchaîné un quatrième succès de rang en championnat.

À lire aussi : Grace Geyoro revient sur son départ des Féminines du PSG

Un doublé et une passe décisive pour Romée Leuchter

Profitant rapidement d’une supériorité numérique suite à l’expulsion de Monique Ngock (23e), les joueuses de Paulo Cesar ont réussi à trouver la faille juste avant la pause grâce à Isabela Chagas. Sur un centre de Romée Leuchter, la recrue parisienne a parfaitement croisé sa tête pour débloquer cette rencontre (1-0, 45’+3). Au retour des vestiaires, les Féminines du PSG ont continué à pousser pour rapidement faire le break. Mais il a fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir les Rouge & Bleu prendre le large grâce à un doublé de Romée Leuchter (72e, 78e). Un doublé qui lui permet de prendre la tête du classement des buteurs d’Arkéma Première Ligue avec six réalisations. Sur une action en solitaire, Merveille Kanjinga a parachevé le succès des Féminines du PSG (4-0, 89e). Un beau succès avant le déplacement sur la pelouse de Manchester United en UEFA Women’s Champions League.

Le XI du PSG : Earps – Chagas, De Almeida (Samoura, 60e), Mbock, Carmona – Yaya (Kanjinga, 46e), Echegini (Jourde, 68e), Ebayilin (Groenen, 61e) – Ajibade (Elimbi Gilbert, 46e), Leuchter, Karchaoui (c)