Féminines – Le PSG remporte le derby francilien face à Fleury et poursuit son sans-faute

Opposées au FC Fleury 91 en Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG n’ont pas tremblé avec une victoire convaincante (3-1), poursuivant ainsi leur sans-faute en championnat.

Quelques jours après leur brillant succès face à OH Louvain (5-0) en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG retrouvaient le championnat ce dimanche après-midi, avec un court déplacement en Essonne pour affronter le FC Fleury 91, en conclusion de la 4e journée de l’Arkema Première Ligue. Avant la première trêve internationale de la saison, l’équipe de Paulo César avait à coeur de poursuivre son sans-faute, après ses succès face au RC Lens (2-0), au RC Strasbourg (2-0) et au FC Nantes (1-0).

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Un choc face à l’OL Lyonnes après la trêve internationale

Pour ce derby francilien, le coach parisien avait décidé de remanier quelque peu son équipe, avec pas moins de cinq changements par rapport à l’équipe victorieuse en Coupe d’Europe en milieu de semaine. Et les Parisiennes ont rapidement pris les devants dans cette rencontre. Grâce à un penalty obtenu à la suite d’une faute de main, Léa Morissaint a concrétisé la domination des Rouge & Bleu en ouvrant le score (1-0, 22e). Soutenues par 200 ultras, les Féminines du PSG ont continué d’étouffer leur adversaire et ont logiquement fait le break grâce à une tête de Joe Echegini (2-0, 36e).

Au retour des vestiaires, le club de la capitale a inscrit un troisième but. Profitant d’un cafouillage dans la défense du FC Fleury à la suite d’un corner tiré par Sakina Karchaoui, Rasheedat Ajibade a mis fin aux espoirs adverses (3-0, 58e), juste avant l’heure de jeu. La réduction du score signée Shana Chossenotte (3-1, 75e) n’a pas terni la nouvelle belle prestation des joueuses de Paulo César, qui enchaînent donc un quatrième succès de rang en autant de rencontres en championnat. Les Féminines du PSG répondent donc à l’OL Lyonnes, largement victorieuse de Toulouse (5-0) samedi. Les Fenottes occupent la tête du championnat grâce à une meilleure différence de buts (12 points, +24 contre +7). Après la trêve internationale, les Lyonnaises se déplaceront au Parc des Princes le 17 octobre prochain pour le choc de la 5e journée d’Arkema Première Ligue.

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Le Guilly, Samoura, Mbock, Elimbi Gilbert – Ebayilin, Yaya (Groenen, 61e), Echegini (Carmona, 61e) – Karchaoui (Charlier, 71e), Morissaint, Ajibade (Jourde, 71e).

Joe Echegini double la mise pour le PSG, d’un coup de tête ! 🤯 https://t.co/o31KMD91Ef — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) October 4, 2026

Le troisième but parisien inscrit par Ajibade ! 🔥 https://t.co/SXFTTTpB37 — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) October 4, 2026