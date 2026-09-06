Féminines – Le PSG réussit ses débuts en championnat

Quelques jours après leur qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions, les Féminines du PSG ont poursuivi sur leur lancée en remportant leur première journée de championnat face au RC Lens (2-0).

Les Féminines du PSG poursuivent sur leur lancée. Après leur victoire en barrage retour de l’UEFA Women’s Champions League face à l’Eintracht Francfort (5-1), l’équipe de Paulo César débutait son championnat ce samedi soir. Pour le compte de la 1re journée de D1 Arkema, le club parisien se déplaçait sur la pelouse du RC Lens.

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Débuts réussis pour les Parisiennes

Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les Féminines du PSG ont rapidement pris les devants grâce à Rasheedat Ajibade (1-0, 3e). Malgré quelques occasions non converties, les Parisiennes sont rentrées aux vestiaires avec ce court avantage au score. Peu inquiétées défensivement, les Rouge & Bleu se devaient tout de même d’inscrire le but du break pour s’éviter une mauvaise surprise. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir les joueuses de Paulo César tuer tout suspense. Sur un centre de Léa Morissaint, la défenseure lensoise, Laurine Oillic, a marqué contre son camp (2-0, 74e). Un succès maîtrisé sur le score de 2-0 qui permet aux Féminines du PSG de conclure une semaine parfaite. Pour leur prochaine rencontre, les Parisiennes recevront, au Campus PSG, le RC Strasbourg vendredi prochain.

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Charlier, Elimbi Gilbert, Isabela (Morissaint, 62e), Samoura – Ebayilin (Dudek, 82e), Yaya, Echegini (Diakite, 62e) – Jourde, Lafontaine (Fatier, 72e), Ajibade