Féminines – Le PSG se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France

Opposées au FC Nantes, les Féminines du PSG se sont largement imposées en huitièmes de finale de Coupe de France (1-6) et se qualifient pour la suite de la compétition.

Éliminées prématurément de la Ligue des champions et déjà distancées en championnat, les Féminines du PSG sont dans l’obligation de jouer leur chance à fond en coupe nationale. Ce vendredi soir, les Parisiennes affrontaient le FC Nantes dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France féminine. Tenants du titre, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires.

Les Parisiennes veulent défendre leur titre

À cette occasion, le coach Fabrice Abriel a composé une équipe remaniée avec la présence de quelques cadres comme Paulina Dudek, Sakina Karchaoui ou encore Grace Geyoro. Et au Stade Marcel-Saupin, les vice-championnes de France n’ont laissé aucune chance aux Canaris. Au bout d’un quart d’heure de jeu, la formation parisienne menait déjà de deux buts grâce à des réalisations de Manssita Traoré (0-1, 8e) et Jennifer Echegini (0-2, 15e). Le FC Nantes pensait reprendre espoir avec la réduction de l’écart par Marcano à la demi-heure de jeu (1-2, 30e). Mais au retour des vestiaires, les Féminines du PSG ont mis fin à tout suspense avec deux buts coup sur coup signés Tara Elimbi Gilbert d’un tir en pleine lucarne (1-3, 48e) et Korbin Albert d’une frappe lointaine (1-4, 50e). L’attaquante néerlandaise Romée Leuchter a aussi participé à la fête avec un doublé sur une tête (1-5, 61e) et un coup-franc (1-6, 88e). Grâce à ce large succès face au FC Nantes (1-6), les Féminines du PSG se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Pour leur prochain match, les Parisiennes se déplaceront sur la pelouse de Strasbourg en championnat le 1er février.

Le XI du PSG : Kiedrzynek – Le Guilly, De Almeida, Dudek (c), Elimbi Gilbert – Groenen (Fazer, 62e), Geyoro, Echigini – M.Traoré (Albert, 46e), Leuchter, Karchaoui