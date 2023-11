Les Féminines du PSG recevaient Montpellier, ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 9e journée de la D1 Arkema. Et les joueuses de Jocelyn Prêcheur se sont facilement imposées (4-1).

Après leur défaite contre le Bayern Munich en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG recevaient Montpellier ce dimanche après-midi dans le cadre de la neuvième journée de la D1 Arkema. Pour cette rencontre, Jocelyn Prêcheur avait décidé de titulariser Marie-Antoinette Katoto, fraichement convoquée en équipe de France par Hervé Renard. Cette dernière va rapidement ouvrir le score de la tête sur un centre de Tabitha Chawinga (1-0, 2e). Après cette ouverture du score, les Parisiennes vont poursuivre leur domination, se procurant plusieurs belles occasions et en marquant même deux nouveaux buts, mais refusés pour hors-jeu. Montpellier aussi se procure des occasions et va réussir à égaliser grâce à un penalty de Robert (1-1, 26e). Après cette égalisation, les Parisiennes vont de nouveau pousser pour reprendre l’avantage et vont obtenir un penalty. Mais Sakina Karchaoui va rater sa tentative (35e). Les Parisiennes vont finalement réussir à repasser en tête grâce à un but de la capitaine Grace Geyoro (2-1, 42e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec cette légère avance parisienne.

Une sixième victoire en sept matches

La seconde période est moins intense que la première, les occasions se font rares de chaque côté. Les joueuses du PSG vont de nouveau accélérer à l’heure de jeu et se voir récompenser par un but d’Amalie Vangsgaard (3-1, 65e). Sur un corner de Sakina Karchaoui, Katoto adressait un ballon de la tête à la Danoise qui transperçait les filets aux six mètres. Les Parisiennes vont parachever ce succès avec un quatrième but signé Chawinga, qui a dû s’y reprendre à deux fois, après une très belle passe de Laurina Fazer (4-1, 94e). Avec ce succès, le sixième en sept matches cette saison, les Parisiennes conservent leur troisième place au classement, avec deux matches en moins. Place désormais à la trêve internationale. Les joueuses du PSG retrouveront la D1 Arkema le 10 décembre (21 heures) avec le déplacement au Havre.