Féminines – Le PSG s’impose largement face à Dijon (0-3)

Depuis sa défaite face à l’OL en début de saison, les féminines du PSG ont enchainé 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Avant d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions le 9 novembre, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle se sont frottées à Dijon, 6e de D1. Les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto se sont imposées 3 buts à 0. Une victoire qui permet de rester à égalité avec l’OL au classement (21 points chacun). Néanmoins, les 34 buts inscrits depuis le début de la saison permettent à Lyon d’être premier à la différence de but.

Dans un match largement dominé par les Parisiennes (73% de possession), Dijon n’a pas été une menace (7 tirs pour 1 cadré). Le club de la capitale a ouvert le score en début de rencontre, par l’intermédiaire de Kadidiatou Diani (24e). En seconde période, le PSG a continué à dérouler avec un but contre son camp de Léna Goetsch (58). Deux minutes plus tard, les Parisiennes ont crucifié les Dijonnaises avec un but de Marie-Antoinette Katoto. Score final, 0-3 pour les Rouge et Bleu.