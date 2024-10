Féminines – Le PSG s’impose sans briller contre Nantes

Dans le cadre de la quatrième journée d’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG se déplaçaient à Nantes. Dans un match poussif, elles se sont imposées par la plus petite des marges (0-1).

Après trois victoires en trois journées d’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG se rendaient à Nantes pour poursuivre leur sans-faute depuis le début du championnat et suivre la cadence des Lyonnaises, qui ont remporté leurs quatre premières rencontres de la saison. Face au promu, les joueuses de Fabrice Abriel vont rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de Grace Geyoro. Bien servie depuis la gauche du terrain par Tara Gilbert, la milieu de terrain parisienne a réussi à se démarquer dans la surface nantaise pour propulser le ballon au fond des filets (0-1, 3e). Malgré cette ouverture du score, le FC Nantes ne va pas abdiquer et va même réussir à reprendre la possession du ballon face à des Parisiennes un peu maladroite avec le ballon. Les Nantaises vont pousser, trouvant la barre par l’intermédiaire de Manon Uffren sur un très beau coup-franc. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce léger avantage parisien.

Marie-Antoinette Katoto remplacée à la mi-temps en raison d’une gêne à la cuisse

Au retour des vestiaires, le PSG a eu le coup dur de voir Marie-Antoinette Katoto devoir céder sa place, elle qui a suivi la fin de la rencontre sur le banc avec une poche de glace sur la cuisse. Lors du deuxième acte, le FC Nantes va continuer à pousser pour tenter d’égaliser, bien aidé par les 16 847 spectateurs présents à la Beaujoire, un record d’affluence pour les Féminines du FC Nantes et pour un promu en Arkema Première Ligue. Mais les Nantaises n’arriveront pas à tromper la vigilance de Mary Earps malgré quelques situations. Du côté des Féminines du PSG, on n’a pas réussi à montrer du danger en seconde période et on s’est contenté de cette victoire précieuse afin de rester au contact de Lyon. La semaine prochaine, contre Fleury, les Parisiennes devront montrer un tout autre visage si elles veulent poursuivre leur sans-faute en championnat. Pour ce choc francilien, elles pourraient être privées de Marie-Antoinette Katoto.