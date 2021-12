Féminines – Le PSG s’impose sur la plus petite des marges face à Bordeaux

Ce dimanche, en début d’après-midi, les féminines du PSG avaient rendez-vous avec la D1 Arkema pour le compte de la 12e journée. Opposées à Bordeaux, les filles de Didier Ollé-Nicolle se devaient de l’emporter pour ne pas se faire distancer par l’Olympique Lyonnais pour cette dernière rencontre de l’année.

Et finalement, après un premier acte plutôt compliqué, les Rouge et Bleu sont parvenues à assurer l’essentiel en glanant les trois points de la victoire sur le plus petit des écart (1-0). Après un retour des vestiaires tambours battants, le PSG a finalement su faire la décision après l’heure de jeu grâce à une réalisation salvatrice signée Sakina Karchaoui. Sandy Baltimore puis Marie-Antoinette Katoto sont passées toutes proches de creuser la marque en fin de rencontre, mais le score en est finalement resté à 1-0. Succès précieux donc juste avant la trêve hivernale pour les Parisiennes qui pointent toujours à la deuxième place à trois unités de l’Olympique Lyonnais.