Féminines – Le PSG s’impose sur le fil face à Dijon

Après la trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvaient la compétition ce samedi avec une victoire sur la plus petite des marges face à Dijon (0-1).

Après une éclatante victoire avant la trêve internationale face au Montpellier Hérault (4-1), les Féminines du PSG se déplaçaient ce samedi sur la pelouse de Dijon (4e), surprenant candidat dans la course aux play-off d’Arkema Première Ligue. Avec quatre succès toutes compétitions confondues, les joueuses de Fabrice Abriel avaient à coeur de poursuivre sur cette lancée et le coach parisien a aligné sa meilleure formation avec les titularisations de Mary Earps, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui ou encore Marie-Antoinette Katoto.

Le PSG met la pression sur le Paris FC

Peu inspirés en attaque, les Rouge & Bleu ont pendant longtemps buté sur la défense regroupée du DFCO. En première période, seule Griedge Mbock a su se montrer dangereuse sur une tentative qui a flirté avec le poteau adverse (44e). Lors du second acte, Grace Geyoro n’a pas profité de la passe de Sakina Karchaoui pour ouvrir le score (70e). En instaurant un rythme de plus en plus intense, les Féminines du PSG ont fini par faire sauter le verrou bourguignon. Après un bon travail de la recrue Merveille Kanjinga sur son aile droite, Tara Elimbi Gilbert a ouvert le score dans les dernières minutes de la rencontre d’une reprise de volée au second poteau (0-1, 81e). Un succès important qui permet aux Parisiennes (2e, 38 pts) de mettre la pression sur le Paris FC (3e, 37e), qui joue en fin d’après-midi, en prenant provisoirement la deuxième place du classement. Samedi prochain, les vice-championnes de France disputeront la demi-finale de Coupe France face à l’AS Saint-Etienne.

Le XI du PSG : Eaps – Le Guilly (Kanjinga, 63e), De Almeida, Dudek (c), Elimbi Gilbert – Geyoro, Mbock, Groenen – Karchaoui (Fazer, 90e), Katoto (Dorsin, 90e), Echegini (Hurtré, 80e)

😮‍💨 Le PSG est récompensé à Dijon avec cette belle reprise signée Tara Elimbi Gilbert à 10 minutes de la fin !#ArkemaPL pic.twitter.com/yrUfN46xDj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 1, 2025