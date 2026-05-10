Féminines – Le PSG s’incline en finale face à l’OL Lyonnes

Opposées à l’OL Lyonnes en finale de la Coupe de France féminine, les Féminines du PSG se sont largement inclinées sur le score de 4-1.

Après la finale de la Coupe LFFP en mars dernier, remportée par l’OL Lyonnes, les Féminines du PSG pouvaient prendre leur revanche en finale de la Coupe de France féminine. Pour sa sixième finale consécutive dans la compétition, l’équipe de Paulo César avait pour ambition de faire chuter les Fenottes pour la première fois de la saison sur la scène nationale.

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Un quinzième match sans victoire face à l’OL

Après des premières minutes cadenassées, les Parisiennes ont craqué sur un but de Melchie Dumornay (1-0, 23e). Un but qui a déjà rapidement mis fin aux espoirs des Rouge & Bleu. Car quelques minutes plus tard, un doublé de l’ancienne Parisienne Vicki Becho a assommé les joueuses de la capitale (34e, 40e). Les Féminines du PSG auraient pu réduire la marque juste avant la pause mais Christiane Endler a détourné une frappe de Jennifer Echegini (42e), puis Elisa De Almeida a trouvé la transversale (42e).

En seconde période, les Féminines du PSG se sont montrées plus offensives et ont réduit la marque par Merveille Kanjinga d’une belle frappe sous la transversale (3-1, 62e). Malgré une plus forte pression, l’équipe de Paulo Cesar a vu l’OL porter un coup sur la tête en inscrivant un quatrième but par Lindsey Heaps (4-1, 75e). Le PSG s’incline donc sur le score de 4-1 et rate une nouvelle occasion de remporter un trophée cette saison. Qualifiées pour les play-offs de la D1 Arkema, les Parisiennes auront une chance pour éviter une saison blanche.

⏱️ 95’ I Nos Parisiennes s’inclinent en finale de Coupe de France. #PSGOLL 1️⃣-4️⃣ I #CDFF pic.twitter.com/TjsvssTvKk — PSG Féminines (@PSG_Feminines) May 10, 2026