Féminines – Le PSG souhaite conserver Tabitha Chawinga

Meilleure buteuse et passeuse de D1 Arkema, Tabitha Chawinga n’est que prêtée par le club chinois de Wuhan au PSG. La joueuse et le club veulent poursuivre l’aventure ensemble.

L’été dernier, pour pallier le départ de Kadidiatou Diani à Lyon, le PSG s’est offert Thabita Chawinga. L’attaquante malawite est arrivée sous la forme d’un prêt du club chinois de Wuhan. Buteuse à 28 reprises toutes compétitions confondues (en 35 matches), elle a très agréablement surpris le PSG, avance Le Parisien. Ce dernier explique que si elle avait réalisé une très bonne saison sous le maillot de l’Inter Milan (26 buts) lors de l’exercice précédent, le niveau est incomparable à celui connu lors des rencontres européennes à Paris ou lors des chocs contre l’OL ou le Paris FC en championnat.

Trois mois de négociations pour le prêt de Chawinga la saison dernière

Le projet de Jocelyn Prêcheur et de Gérard Prêcheur, qui était encore l’entraîneur des joueuses du PSG l’été dernier, était d’associer Thabita Chawinga à Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Mais cette dernière a rejoint Lyon à l’issue de son contrat au PSG. Après ce départ important, le club de la capitale ne souhaite pas voir Thabita Chawinga s’en aller à l’issue de la saison. La joueuse veut également poursuivre au sein du PSG. « Prêtée par le club vainqueur de la Super League chinoise, la situation contractuelle de Tabitha Chawinga serait idéale pour le PSG. Sur le papier, Chawinga est dans sa dernière année de contrat et serait donc libre de s’engager où elle le souhaite. Mais aussi de faire grimper les enchères après deux saisons quasi parfaites en Europe. » Dans ce dossier, les négociations s’annoncent aussi difficiles que l’an dernier, avance Le Parisien. « Le PSG et Wuhan ont mis plus de trois mois avant de conclure le prêt d’un an. »