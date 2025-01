Ce samedi soir (21h sur Canal Plus), l’affiche de la 13e journée d’Arkema Première Ligue opposera le PSG à l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes.

Déjà distancées en championnat, les Féminines du PSG (2e, 29 pts) auront à coeur de relancer le suspense ce samedi soir. Opposées à l’Olympique Lyonnais (1er, 34 pts) pour le choc de la 13e journée d’Arkema Première Ligue, les Parisiennes voudront réduire leur écart de cinq points avec leur adversaire du soir. Et pour cela, elles pourront s’appuyer sur le public du Parc des Princes.

Une affluence record en championnat

En effet, le club parisien a fait savoir à quelques heures de cette affiche que la barre des 20.000 billets vendus a été dépassée. Un record d’affluence pour un match de championnat au Parc des Princes, battant ainsi l’ancien record de la saison 2022-2023, déjà face à l’OL (18.866 billets vendus). « Un signal fort et le résultat d’une politique et de l’investissement du Club pour le développement de la section féminine », se félicite le PSG. Une source de motivation supplémentaire pour les joueuses de Fabrice Abriel, qui auront pour ambition d’enflammer cette rencontre afin de relancer le suspense en championnat et surtout éviter d’être devancées par le Paris FC (3e, 27 pts), qui compte seulement deux points de retard au classement.