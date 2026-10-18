Féminines – Le PSG surclassé par OL Lyonnes

Dans ce choc de la 5e journée d’Arkema Première Ligue face à OL Lyonnes, les Féminines du PSG n’ont pas pu rivaliser et ont été surclassées (0-4) au Parc des Princes.

Ce choc entre OL Lyonnes et les Féminines du PSG était attendu. Après la trêve internationale, les deux équipes devaient livrer une belle bataille au Parc des Princes ce samedi soir, pour le compte de la 5e journée d’Arkema Première Ligue. Mais il n’y a pas eu match, avec une large victoire des championnes de France (0-4).

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Première défaite de la saison pour les Féminines du PSG

Auteures d’un sans-faute jusque-là en championnat, les Parisiennes avaient à coeur de confirmer leur bonne dynamique face au leader. Mais rapidement, les Lyonnaises ont montré leur supériorité en ouvrant le score dès la 3e minute de jeu par Melchie Dumornay (0-1, 3e). Par la suite, la gardienne des Rouge & Bleu, Katarzyna Kiedrzynek, a maintenu son équipe dans la rencontre grâce à des parades décisives (15e, 36e), mais elle n’a rien pu faire sur le but de l’ancienne Parisienne Marie-Antoinette Katoto, qui a fait le break avant la pause (0-2, 39e).

Au retour des vestiaires, Paulo César a décidé de procéder à trois changements, dont la sortie de sa gardienne polonaise, diminuée physiquement. Mais les Fenottes n’ont pas laissé le temps aux Parisiennes de reprendre espoir et ont tué tout suspense dès la reprise grâce à une réalisation de Vicki Becho (0-3, 48e). Un véritable coup de massue pour les Parisiennes, qui ont encaissé un quatrième but avant l’heure de jeu, signé par Salma Paralluelo (0-4, 59e). Les Féminines du PSG concèdent donc leur première défaite de la saison sur le lourd score de 4-0 face au leader du championnat. Avec ce revers, les joueuses de Paulo César retombent à la troisième place avec 12 points, juste derrière le Paris FC, qui affiche une meilleure différence de buts (+5 contre +3), et à trois points de leur adversaire du soir (15 points, +28). Elles devront rapidement se ressaisir vendredi prochain, lors de la réception du Montpellier HSC.

Le XI du PSG : Kiedrzynek (Szperkowska, 45e) – Isabela (Le Guilly, 45e), Samoura, Mbock, Elimbi Gilber – Echegini, Osteras, Jourde (Groenen, 45e) – Karchaoui, Lafontaine (Morissaint, 57e), Feller.

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