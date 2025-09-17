Féminines – Le PSG tente de recruter Alexia Putellas

À deux jours de la fermeture du marché des transferts, les Féminines du PSG veulent frapper un grand coup en recrutant la milieu du FC Barcelone, Alexia Putellas.

Après les départs de deux cadres, Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro, les Féminines du PSG repartent sur de nouvelles bases. Et pour cela, la direction parisienne tente de recruter des joueurs d’expérience à l’image de l’arrivée d’Olga Carmona. Et l’Espagnole pourrait prochainement côtoyer l’une de ses compatriotes.

Le PSG prêt à payer la clause libératoire de Putellas

En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo, l’AFP et L’Equipe, les vice-championnes de France veulent frapper un gros coup dans ce mercato en recrutant la double lauréat du Ballon d’Or (2021, 2022), Alexia Putellas (31 ans). Alors que son contrat prend fin à l’été 2026, la star espagnole pourrait être l’une des victimes des difficultés financières du club espagnol. Et le PSG serait prêt à payer la clause libératoire de la joueuse (un peu moins d’1M€) et lui proposer un contrat de quatre ans. Si les Rouge & Bleu proposeraient un salaire supérieur à celui perçu au FC Barcelone (environ 100 000€ par mois), la milieu offensive de 31 ans n’a pas encore donné son accord. L’entourage de la joueuse n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP. Les Féminines du PSG ont encore deux jours pour tenter de conclure ce gros dossier, le mercato fermant ses portes ce vendredi.