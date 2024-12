Féminines – Le PSG termine l’année sur une bonne note

Après un résultat nul dans le derby face au Paris FC (1-1), les Féminines du PSG ont renoué avec le succès ce vendredi soir à Saint-Etienne.

Rapidement éliminées de la Ligue des champions, les Féminines du PSG se concentrent actuellement sur le championnat de France. Trois points derrière l’Olympique Lyonnais avant cette 11e journée d’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG pouvaient revenir provisoirement à hauteur du leader, en attendant la rencontre des Fenottes face au FC Nantes ce samedi soir. Et mission accomplie pour les Rouge & Bleu pour leur dernière sortie de l’année 2024 avec un large succès sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (0-3).

Les Parisiennes reviennent provisoirement à hauteur de l’OL

Toujours sans Grace Geyoro, Fabrice Abriel avait décidé d’aligner un 4-3-3 avec Marie Antoinette Katoto et Romee Leuchter pour animer le secteur offensif. Et les deux attaquantes ont répondu présentes rapidement dans cette rencontre. Dans un match maîtrisé, les Féminines du PSG ont tué tout suspense en l’espace de trois minutes. L’internationale française a ouvert le score après un superbe contrôle (0-1, 18e). Dans la foulée, la Néerlandaise de 23 ans a inscrit le but du break d’une frappe puissante (0-2, 21e). Il a fallu attendre la fin du match pour voir Marie-Antoinette Katoto inscrire un doublé (0-3, 90’+1), sa 9e réalisation cette saison, et conclure la maîtrise parisienne (22 tirs et 70% de possession). Les Féminines du PSG terminent l’année 2024 sur une bonne note et entameront la nouvelle année par un derby francilien face au FC Fleury 91 (7 janvier). Avec ce succès dans le Forez, les Parisiennes comptent 28 pts (+23), à égalité avec l’OL (28 pts, +43) qui dispute son match ce soir.

Le XI du PSG : Earps – De Almeida, Mbock, Gaetino (Le Guilly, 46e), Elimbi Gilbert (Hurtré, 82e) – Groenen (c), Albert (Fazer, 63e), Karchaoui – M.Traoré (N.Traoré, 63e), Katoto, Leuchter (Dorsin, 76e)