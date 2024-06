Avec le départ de Jocelyn Prêcheur, la direction des Féminines du PSG est déjà la recherche d’un nouvel entraîneur et quelques pistes se détachent.

Moins d’un an après sa nomination au poste d’entraîneur des Féminines du PSG, Jocelyn Prêcheur ne poursuivra pas l’aventure avec les Rouge & Bleu. Alors que des discussions pour une prolongation de contrat avaient débuté il y a quelques mois, elles ont désormais pris fin et le technicien de 42 ans quittera le PSG à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. « Son départ illustre l’instabilité régnant sur le banc du PSG, lancé à la quête d’un cinquième entraîneur en trois ans, depuis le départ d’Olivier Echouafni dans la foulée du titre de champion, en mai 2021. La faute notamment aux avancées trop timides des prolongations de contrat de certaines joueuses, qui ont pu agacer Prêcheur », dévoile L’Equipe dans son édition du jour.

Bernard Mendy, Paulo César et Fabriel Abriel pistés

Le départ de Jocelyn Prêcheur devrait aussi entraîner celui de Tabitha Chawinga, prêtée par le club chinois de Wuhan cette saison. Et afin de préparer au mieux la saison à venir, le PSG s’est déjà mis à la recherche de son futur coach. Et deux pistes en interne existent, celles menant à Bernard Mendy, ancien adjoint, et Paulo César, entraîneur de la section féminine U19. « Mais selon nos informations, des solutions externes sont pour le moment privilégiées », précise L’E. Autre ancien joueur du PSG sondé, Fabrice Abriel, qui entraîne le FC Fleury depuis 2021. « La nomination d’un premier technicien étranger dans l’histoire du club n’est pas non plus exclue », conclut le quotidien sportif.